В Николаеве выпал град величиной с куриное яйцо: побиты тысячи автомобилей

Вслед за Киевом и Одесчиной мощный ливень постиг Николаевскую область. Внезапно, после аномальной жары, регион накрыл рекордно большой град. Местные жители шокированы происходящим, ведь не видели такого ни разу за всю свою жизнь. Осадки выпали величиной с куриное яйцо и побили тысячи автомобилей.

Град размером с куриное яйцо / Telegram

В Сети появились кадры непогоды, от которой сильно пострадал Южноукраинск. Для того, чтобы "сохранить" артефакты, люди прятали градины в холодильник.

"Вот град, который был вчера. Я его собрал. Сдам его в лаборатории, проверю, химической анализ сделаю", - рассказывают местные и добавляют, что в спешке прятали все со дворов, а машины загоняли в гаражи. Однако это удалось не всем. В результате непогода повредила тысячи автомобилей.

В местной страховой компании утверждают, что телефон разрывался от звонков. Многие люди обращались именно из-за града. Однако у большенства жертв непогоды оформлена обычная автогражданка, которая не покрывает убытки от града.

Услышав столь неприятную новость южноукраинцы начали подсчитывать убытки. Оказалось, что стоимость ремонта вмятины - от 100 до 500 грн в зависимости от расположения повреждения.

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Кроме движимого и недвижимого иммущества, град ударил и по урожаю. Больше всего, говорят местные, пострадали тыква, томаты и виноград, листья которых стало похоже на решето.

Тем временем, синоптики не улучшают свои прогнозы для региона и на завтра, 22 июля. Поэтому горожане массово ищут навесы, чтобы спрятать хотя бы авто.

Напомним, во вторник, 20 июля, жару и солнце в Одесской области сменили порывистый ветер и тучное небо. Дождь резко начал заливать улицы села Граденицы Беляевского района, а затем на землю начал падать огромный град.

Люди обеспокоены судьбой урожая, который разгромили осадки. Кроме этого, град побил окна.

Ситуация напротив, однако также с неутешительными последствиями сложилась в Херсонской области, которую постиг сильный зной. Средние показатели температуры там превышают стандартные показатели.

Температура днем достигает +45 граудсов. В связи с этим, у людей значительно ухудшилось самочувствие.

Жители Херсонщины также обеспокоены судьбой урожая. Все насаждения просто "горят". Из-за этого садоводы уже бросились досрочно собирать урожай.