Держдача, "лобстери" і "40 машин охорони": Зеленська розповіла про побут сім'ї президента

Зеленська розповіла, як живеться родині президента на "дачі Ющенка" / Фото: Інстграм

Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук і розповіла про те, як живе президентська сім'я – де їхній будинок, чим вони харчуються і скільки машин задіяно в охороні глави держави.

За її словами, вже 10 місяців президент з дружиною і дітьми живе на державній дачі. Як сказала Зеленська на телеканалі 1+1, це "тимчасово", але ремонт там все ж таки зробили - збили позолоту і перефарбували в спокійніші кольори.

"Я не можу сказати, що я в захваті від цієї ідеї була з самого початку — і зараз не в захваті. Коли ми все ж таки вирішили, що треба так зробити, я розуміла негативну реакцію. Я сама так реагувала. Але це вимоги державної охорони - ми нічого не можемо зробити", — зазначила перша леді.

Зеленська розповіла про інтер'єр на держдачі та запевнила, що ремонт там робили за власний кошт.

"Ми зробили мінімальний ремонт, тому що перший раз, коли я туди зайшла — золоті люстри, мармурові ванни... Дачу будували для Леоніда Даниловича Кучми, але він там прожив, як мені розповідали, кілька місяців. Потім там 10 років жив Віктор Андрійович Ющенко і залишив цю дачу в 2014-му. Там є таке приміщення - басейн. Він не працює, тому що там аварійна ситуація і у нас, напевно, не вистачить коштів його відремонтувати. Ремонтували все інше за власні гроші. Треба було збити позолоту і пофарбувати в спокійніші кольори. Меблі у нас були, тому що ми переїхали після того, як продали свій будинок", — поділилася дружина президента.

Державна резиденція Конча-Заспа Відома як "будинок №29" або " дача Ющенка". Це триповерховий особняк майже на 2500 квадратних метрів. У резиденції - чотири спальні, кінозал, ліфт, більярдна, солярій, сауна, басейн, винний льох, масажний кабінет і мармурові санвузли. Після Ющенка на дачі ніхто не жив упродовж 10 років. За даними програми Схеми, там зробили ремонт за державний рахунок, який обійшовся не менше ніж у 310 тисяч гривень. Використання державної дачі не є порушенням закону. Але до обрання президентом Зеленський засуджував політиків, які користуються державними пільгами і привілеями за рахунок бюджету. Після виходу програми в липні 2020 року в Офісі президента підтвердили, що Зеленський переїхав, тому що продав свій будинок і земельну ділянку в селі Іванковичі Київської області.

Перша леді розповіла, що не дуже часто готує. Мовляв, сім'я харчується звичайною їжею, а не різними "лобстерами".

"Я раніше не дуже часто готувала. Зараз готую менше. Але готую. Коли ти постійно на роботі, вдома всі постійно лише снідають. І вечеряють кілька людей. Я не вечеряю майже ніколи. Вечеряють діти, чоловік. Раніше дітям готували окремо. Зараз всі разом їмо. Зараз є люди, які готують. Ми не запитуємо, що у нас там є. Ми не робимо замовлень. Що дали - то і з'їли. Але це не лобстери. Можна не переживати. Сьогодні була яєчня і салат. Якщо дітям чогось хочеться, Я їду в магазин і купую окремо", - розповіла перша леді.

Зеленська також спростувала чутки про 40 машин охорони.

"Я не знаю, хто це придумав — цього немає. Я навіть запитала - можливо ми чогось не бачимо? Я спілкувалася з керівником служби охорони — одна автівка", — резюмувала вона.

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