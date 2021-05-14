Госдача, "лобстеры" и "40 машин охраны": Зеленская рассказала о быте семьи президента

Зеленская рассказала, как живется семье президента на "даче Ющенко" / Фото: Инстграм

Первая леди Украины Елена Зеленская дала большое интервью журналистке Наталье Мосейчук и рассказала о том, как живет президентская семья – где их дом, чем они питаются и сколько машин задействовано в охране главы государства.

По ее словам, уже 10 месяцев президент с супругой и детьми живет на государственной даче. Как сказала Зеленская на телеканале 1+1, это "временно", но ремонт там все же сделали - сбили позолоту и перекрасили в более спокойные цвета.

"Я не могу сказать, что я в восторге от этой идеи была с самого начала — и сейчас не в восторге. Когда мы все же решили, что надо так сделать, я понимала негативную реакцию. Я сама так реагировала. Но это требования государственной охраны — мы ничего не можем сделать", — отметила первая леди.

Зеленская рассказала об интерьере на госдаче и заверила, что ремонт там делали за собственные средства.

"Мы сделали минимальный ремонт, потому что первый раз, когда я туда зашла — золотые люстры, мраморные ванны... Дачу строили для Леонида Даниловича Кучмы, но он там прожил, как мне рассказывали, несколько месяцев. Затем там 10 лет жил Виктор Андреевич Ющенко и оставил эту дачу в 2014-м. Горшки остались. Там есть такое помещение — бассейн. Он не работает, потому что там аварийная ситуация и у нас, наверное, не хватит средств его отремонтировать. Ремонтировали все остальное за собственные деньги. Надо было сбить позолоту и покрасить в более спокойные цвета. Мебель у нас была, потому что мы переехали после того, как продали свой дом", — поделилась супруга президента.

Государственная резиденция Конча-Заспа Известна как "дом №29" или "дача Ющенко". Это трехэтажный особняк почти на 2500 квадратных метров. В резиденции - четыре спальни, кинозал, лифт, бильярдная, солярий, сауна, бассейн, винный погреб, массажный кабинет и мраморные санузлы. После Ющенко на даче никто не жил в течение 10 лет. По данным программы Схемы, там сделали ремонт за государственный счет, который обошелся не меньше чем в 310 тысяч гривен. Использование государственной дачи не является нарушением закона. Но до избрания президентом Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета. После выхода программы в июле 2020 года в Офисе президента подтвердили, что Зеленский переехал, потому что продал свой дом и земельный участок в селе Иванковичи Киевской области.

Первая леди рассказала, что не очень часто готовит. Мол, семья питается обычной пищей, а не разными "лобстерами".

"Я раньше не очень часто готовила. Сейчас готовлю меньше. Но готовлю. Когда ты постоянно на работе, дома все постоянно только завтракают. И ужинают несколько человек. Я не ужинаю почти никогда. Ужинают дети, муж. Раньше детям готовили отдельно. Сейчас все вместе едим. Сейчас есть люди, которые готовят. Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Мы не делаем заказов. Что дали — то и съели. Но это не лобстеры. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. Если детям чего-то хочется, я еду в магазин и покупаю отдельно", — рассказала первая леди.

Зеленская также опровергла слухи о 40 машинах охраны.

"Я не знаю, кто это придумал — этого нет. Я даже спросила — возможно мы чего-то не видим? Я общалась с руководителем Службы охраны — одна машина", — резюмировала она.

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