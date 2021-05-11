Снайперы и армия бодигардов: у Зеленского в разы увеличилось число охранников

Снайперы появились в охране Зеленского / Страна

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 мая, принимал участие на форуме Украина 30, где открывал очередную сессию на тему Безопасность страны.

Журналистам удалось запечатлеть приезд президента в центр Парковый, где проходит форум. Оказалось, что президент теперь передвигается с целой армией охранников.

"Проезд по Парковой аллее, где расположен КВЦ, регулировали полицейские патрули. А незадолго до отъезда гаранта движение и вовсе перекрыли. Ведь проезжая часть тут узкая, по одной полосе в каждую сторону. В час пик здесь традиционно пробки, в остальное время часто собираются тянучки", - отмечает Страна.

Как утверждают журналисты, кортеж Зеленского увеличился на несколько машин.

Последние пару месяцев президент ездил по Киеву в основном на представительском седане Mercedes в сопровождении телохранителей на микроавтобусе этой же немецкой марки.

Сейчас же появился еще один идентичный бус охраны. Автоколонну открывает Volkswagen Госохраны, а закрывает полицейский джип.

"Однако сегодня "в хвосте" был еще один люксовый "мерс" и внедорожник BMW X5. Хотя, возможно, это кто-то из чиновников решил проскочить по свободной дороге, организованной для президентского кортежа", - отметили журналисты.

Вслед за главой государства форум покинула и его многочисленная охрана.

"Более двух десятков бойцов УГО, которые работали на мероприятии и обеспечивали безопасность Зеленского. Также сотрудники Госохраны были замечены снаружи вокруг Паркового. И это не считая, как минимум, 7 личных бодигардов президента из его ближнего круга охраны", - добавили СМИ.

Кроме того, позади огромной армии охраны президента, шли два снайпера, в соответствующей амуниции и с оружием в чехлах.

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