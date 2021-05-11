Зеленский оценил, как Россия отводит войска от украинской границы

Вероятность мощной эскалации со стороны России достаточно велика, но уже заметно меньше, чем в начале апреля. Именно об этом сказал Владимир Зеленский.
Кремль не спешит убирать российскую армию от границ Украины – отошли вглубь страны несколько тысяч военных из аннексированного полуострова Крым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме Украина 30.
"Мы понимаем, что где-то три с половиной тысячи человек военного контингента России пошло назад, но это лишь те, кто был во временно оккупированном Крыму", − заявил глава государства.
Тем не менее отметил Зеленский, переброска новых российских войск в район украинской границы пока не зафиксирована.
"Что касается контингента и техники на границах Украины и России - мы уменьшение там не фиксируем", − добавил президент.
На вопрос о возможности военного вторжения России в Украину Владимир Зеленский ответил, что вероятность мощной эскалации велика, но уже заметно меньше, чем в начале апреля.
"На сегодня это остановилось. Но здесь никто не может ничего гарантировать. То, что мы видим, - эскалация уменьшилась за месяц − это точно", − рассказал он.
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Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.