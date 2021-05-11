Зеленский оценил, как Россия отводит войска от украинской границы

Владимир Зеленский / Офис президента

Кремль не спешит убирать российскую армию от границ Украины – отошли вглубь страны несколько тысяч военных из аннексированного полуострова Крым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме Украина 30.

"Мы понимаем, что где-то три с половиной тысячи человек военного контингента России пошло назад, но это лишь те, кто был во временно оккупированном Крыму", − заявил глава государства.

Тем не менее отметил Зеленский, переброска новых российских войск в район украинской границы пока не зафиксирована.

"Что касается контингента и техники на границах Украины и России - мы уменьшение там не фиксируем", − добавил президент.

На вопрос о возможности военного вторжения России в Украину Владимир Зеленский ответил, что вероятность мощной эскалации велика, но уже заметно меньше, чем в начале апреля.

"На сегодня это остановилось. Но здесь никто не может ничего гарантировать. То, что мы видим, - эскалация уменьшилась за месяц − это точно", − рассказал он.

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Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее: