"Громадянство країни-агресора": українців з паспортами РФ мають намір обмежити у виборчих правах

У "Слузі народу" назвали можливі варіанти обмежень / фото: news2000.com.ua

В Україні планують легалізувати подвійне громадянство. Заради нацбезпеки під час окупації Росією українських територій, громадянам з паспортами РФ можуть обмежити певні виборчі права.

Як повідомив народний депутат Олег Дунда в ефірі Апостроф TV, українцям з паспортами РФ планується заборонити обиратися і бути обраними, а також займати державні посади.

Дунда зазначив, що в законопроекті про легалізацію подвійного громадянства поданим ним з колегами на розгляд Верховній Раді, вже міститься подібна норма.

"Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора", — сказав він.

Тільки не з Росією

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею введення подвійного громадянства в Україні . Як пояснив глава уряду - це ознака цивілізованої країни. Під час прес-конференції у вівторок, 14 вересня, Шмигаль зазначив, що подвійного громадянства не буде з РФ.

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