"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

Законопроект о легализации двойного гражданства находится на рассмотрении в Верховной раде.
В Украине планируют легализовать двойное гражданство. Ради нацбезопасности во время оккупации Россией украинских территорий, гражданам с паспортами РФ могут ограничить определенные избирательные права.
Как сообщил народный депутат Олег Дунда в эфире Апостроф TV, украинским гражданам с паспортами РФ планируется запретить избираться и быть избранными, а также занимать государственные должности.
Дунда отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства поданным им с коллегами на рассмотрение Верховной раде, уже содержится подобная норма.
"Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора", — сказал он.
Только не с Россией
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею введения двойного гражданства в Украине. Как пояснил глава правительства – это признак цивилизованной страны. Во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября, Шмыгаль отметил, что двойного гражданства не будет с РФ.
Также сообщало, что президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство в Украине, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Однако пока это вопрос сложный из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.