"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

В "Слуге народа" назвали возможные варианты ограничений / фото: news2000.com.ua

В Украине планируют легализовать двойное гражданство. Ради нацбезопасности во время оккупации Россией украинских территорий, гражданам с паспортами РФ могут ограничить определенные избирательные права.

Как сообщил народный депутат Олег Дунда в эфире Апостроф TV, украинским гражданам с паспортами РФ планируется запретить избираться и быть избранными, а также занимать государственные должности.

Дунда отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства поданным им с коллегами на рассмотрение Верховной раде, уже содержится подобная норма.

"Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора", — сказал он.

Только не с Россией

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею введения двойного гражданства в Украине . Как пояснил глава правительства – это признак цивилизованной страны. Во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября, Шмыгаль отметил, что двойного гражданства не будет с РФ.

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