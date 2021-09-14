Только не с Россией: в Кабмине не исключили введения двойного гражданства в Украине

Денис Шмыгаль отметил, что во многих цивилизованных странах – это обычная норма / Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею введения двойного гражданства в Украине. Как пояснил глава правительства – это признак цивилизованной страны.

Во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября, Шмыгаль отметил, что двойного гражданства не будет с Россией, пишет "Обозреватель".

"Во многих цивилизованных странах – это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором", – подчеркнул премьер.

Также Шмыгаль отметил, что много украинцев живет за рубежом, которые хотели бы оставаться украинскими гражданами и иметь паспорт иностранного государства. Шмыгаль добавил, что сейчас в Верховной Раде находится несколько проектов закона, посвященных двойному гражданству.

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