Только не с Россией: в Кабмине не исключили введения двойного гражданства в Украине

По словам главы Кабинета министров, многие украинцы хотят иметь еще одно гражданство.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею введения двойного гражданства в Украине. Как пояснил глава правительства – это признак цивилизованной страны.
Во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября, Шмыгаль отметил, что двойного гражданства не будет с Россией, пишет "Обозреватель".
"Во многих цивилизованных странах – это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором", – подчеркнул премьер.
Также Шмыгаль отметил, что много украинцев живет за рубежом, которые хотели бы оставаться украинскими гражданами и иметь паспорт иностранного государства. Шмыгаль добавил, что сейчас в Верховной Раде находится несколько проектов закона, посвященных двойному гражданству.
Читайте такжеУгроза смены гражданства: гимнаст Верняев дал заднюю и отрекся от "ультиматума"Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство в Украине, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Однако пока это вопрос сложный из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.
По словам юриста Татьяны Козаченко, украинцам не запрещено иметь двойное гражданство, однако если оно приобретается добровольно, а не автоматически, то могут появиться основания для приостановки украинского гражданства.