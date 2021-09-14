Не сдержал смех: Шмыгаль отреагировал на инициативу перехода Украины на латиницу

Шмыгаля рассмешил вопрос о переходе Украины на латиницу / Скриншот

Премьер-министра Дениса Шмыгаля спросили, что он думает об идее перехода украинского правописания с кириллицы на латиницу, которую предложил секретарь СНБО Алексей Данилов. В ответ глава правительства рассмеялся.

Шмыгаль во время пресс-конференции предложил всё спрашивать у секретаря СНБО Алексея Данилова, который выдвинул такую инициативу. "Он даст все ответы. Спасибо", – сказал премьер журналистке, которая задала вопрос.

При этом Шмыгаль не смог сдержать улыбки.

Переход на латиницу в Украине: суть вопроса

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению, переход на латиницу станет "одой из фундаментальных вещей".

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Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным и изучить ее должны все. Данилов отметил, что английский – язык цивилизованного мира.

Позже языковой омбудсмен Тарас Креминь сказал, что заявление Данилова о латинице является необоснованным разговором, а не инициативой.

В Институте украинского языка отметили, что украинская письменность много веков основывалась на кириллице, поэтому менять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Убеждены, что теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.