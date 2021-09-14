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Нонсенс и разрушение традиций – в Институте украинского языка выступили против перехода на латиницу

14 сентября 2021, 08:01

По словам Гриценко, кириллица в нашей стране распространяется еще с Х столетия.

Павел Гриценко
Ученый назвал нонсенсом смену формата письменности в Украине / Униан

Украинская письменность имеет многовековую кириллическую традицию, и изменять ее на формат латиницы – это нонсенс и разрушение украинских традиций. Таким мнением поделился директор Института украинского языка Национальной академии наук (НАН) Украины Павел Гриценко.

Языковед обратил внимание на продолжительный временной термин использования кириллических символов в украинской письменности. Гриценко в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что кириллица активно используется на территории Украины по меньшей мере с ІХ-Х века нашей эры – то есть, еще со времен Киевской Руси.

"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили – посадники) в разные города", – отметил он.

Гриценко также объяснил, почему Украине нельзя менять кириллицу на латиницу.

"Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя", – сказал эксперт.

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Переход на латиницу в Украине: суть вопроса

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению, переход на латиницу станет "одой из фундаментальных вещей".

Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным и изучить ее должны все. Данилов отметил, что английский – язык цивилизованного мира.

Позже языковой омбудсмен Тарас Креминь сказал, что заявление Данилова о латинице является необоснованным разговором, а не инициативой.

Напомним, еще в конце марта 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность начать обсуждать вопрос возможного использования латиницы наравне с кириллицей. Климкин подчеркивал, что нужно работать на то, что объединяет страну.

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