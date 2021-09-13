Языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницу

Креминь прокомментировал инициативу Данилова перейти на латиницу / УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отреагировал на идею секретаря СНБО Алексея Данилова, который предлагает избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. От этой идеи он, мягко говоря, не в восторге.

"Если честно, я так и не понял собственно сути того, что было предложено. Это же инициатива, она без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать", – цитирует слова омбудсмена издание "Страна".

По словам Креминя, дискуссии о переходе на латиницу не было и нет.

"Ну это не инициатива. Это был разговор, он необоснован. Я учёный, я не могу безосновательно о таких вещах говорить. В первую очередь господин Алексей должен дать расширенную позицию. Я пока не вижу предмет дискуссии, так как не было обоснований. Была фраза, поэтому в первую очередь он сам должен ее комментировать. Если он прокомментирует, тогда и мы будем говорить. Была ли такая дискуссия по переходу? Я вам скажу даже больше, об этом никто и не говорит и никогда не говорил", – заверил он.

В завершение Креминь добавил, что пока не видит предмета для обсуждения.

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Латиница в Украине: что предложил Данилов

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению, переход на латиницу станет "одой из фундаментальных вещей".

Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным и изучить ее должны все. Данилов отметил, что английский – язык цивилизованного мира.

Как сообщал Главред, в том же интервью Алексей Данилов заявил, что считает, что Вооруженные силы Украины могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей от оккупантов.

"Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где есть этот предел. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", – сказал он.

Он добавил, что ранее на заседании СНБО были утверждены 5 сценариев развития событий, и сейчас Украина идет по первому сценарию – политико-дипломатическим путем.