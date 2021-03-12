Юрист объяснила ситуацию с двойным гражданством в Украине

Двойное гражданство закроет украинцам дорогу на государственную службу – юрист / 112 Украина

Украинцам не запрещено иметь двойное гражданство, однако если оно приобретается добровольно, а не автоматически, то могут появиться основания для приостановки украинского гражданства. Гражданин Украины может получить второе гражданство, однако в таком случае он не сможет работать на государственной службе, сказала в эфире телеканала Украина 24 юрист Татьяна Козаченко.

По ее словам, нельзя сказать, что в Украине законом запрещено второе гражданство. Конституция указывает, что в стране единая система гражданства, которая действует на всей территории государства. Запрета на второе гражданство не существует. Гражданства нельзя лишить, однако его можно приостановить в том случае, если лицо с украинским паспортом в добровольном порядке получило гражданство другого государства.

"Ни одно лицо не может быть лишено гражданства, но есть основания для приостановки гражданства. Например, если лицо приобретет гражданство другой страны добровольно. Не автоматически, как бывает по законодательству некоторых стран – брак, рождение – а добровольно подаст заявление и получит документы", - сказала Козаченко.Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Также она объяснила, почему люди стремятся получить второе гражданство. Речь идет в первую очередь о молодежи, которая стремиться к постоянному пребыванию на территории стран Евросоюза. Сегодня украинцы могут получить второе гражданство, однако в таком случае для них будет закрыта дорога на государственную службу.

"Любой гражданин Украины может получить гражданство другой страны, но есть ограничения – в соответствии с законом о госслужбе, гражданство другой страны несовместимо с государственной службой, она должна быть прекращена", - подчеркнула Татьяна Козаченко.

Двойное гражданство в Украине