Украинцам пообещали двойное гражданство, но предупредили о запретах

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал намерения властей о введении двойного гражданства для украинцев.

Как подчеркнул он в ходе транслировавшегося в Facebook МИД онлайн-брифинга, в соответствующем решении СНБО отображены контуры позиции государства, которая должна найти отражение в будущем в законодательстве относительно участия лиц с двойным или множественным гражданством.

"Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы, и список этих стран будет калибрироваться, он будет зависеть от некоторых критериев", - сказал глава МИД.

По его словам, таким будет возможность держать ареал украинского присутствия в мире, как одного целого, и гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства, например, в страну ЕС в перспективе сможет стать и гражданином этой страны ЕС, и остаться при этом счастью украинского пространства, сберечь украинский паспорт.

В то же время он подчеркнул, что будут установлены ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов парламента, министров. Также не будет разрешено двойное гражданство с РФ.

"Я являюсь последовательным сторонником этой идеи, мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это государство-агрессор, с ним не может идти речи о любом двойном гражданстве", - указал министр.

Кулеба добавил, что это политика, которая еще должна найти свое законодательное формулирование.

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