Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали сроки принятия закона

В Украине готовят закон о двойном гражданстве / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что закон о двойном гражданстве в Украине могут принять до конца 2019 года. На данный момент документ находится в стадии разработки.

Боднар отметил, что закон о двойном гражданстве комплексный. По его словам нужно включать изменения в некоторые законодательные акты, которые уже действуют, и менять некоторые положения.

"Предметно этим занимается межведомственная группа во главе с руководством Офиса президента. То есть, работа продолжается как раз по поручению президента", - сказал Боднар в интервью Сегодня.

Закон о двойном гражданстве в Украине будет ориентирован на несколько категорий граждан:

на украинцев, которые выехали за границу и проживают там постоянно или временно, и имеют планы получить другое гражданство;

на граждан, которые проживают в Украине и определенным образом получили другое гражданство;

на иностранцев, в основном украинского происхождения, которые хотели бы получить гражданство Украины, но не имеют сейчас такой возможности, поскольку имеют первостепенное гражданство другого государства.

Замминистра иностранных дел отметил, что в законе, предположительно, будут определенные предохранители для получения украинского гражданства. Речь идет о присяге и экзамене по государственному языку.

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Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перспектива узаконивания Украиной двойного гражданства вполне реальна. Также он рассказал, кто в будущем может претендовать на получение двойного гражданства.