"Большая проблема - тупые головы": политолог оценил плюсы и минусы двойного гражданства в Украине

Паспорта. Иллюстративное фото / 112 Украина

Юрий Романенко, авторитетный политолог и глава политических программ Украинского института будущего во время чата на Главреде прокомментировал недавнюю инициативу украинских чиновников по возможному введению двойного гражданства для украинцев.

"А какие сейчас у нас есть проблемы из-за этого? У нас многие украинцы, которые работают в России, уже давно получили российское гражданство. Точно так же многие украинцы получили польское или румынское гражданство. Румынское гражданство сегодня стоит 3 тысячи долларов: плати – и через год у тебя будет гражданство", - считает он.

По мнению Романенко, Украина вполне могла бы наладить выгодную торговлю собственным гражданством, однако сейчас этому мешает его невысокий авторитет.

"Кто нам мешает продавать свое гражданство? Просто оно никому не нужно. Проблема – не в наличии двойного или тройного гражданства, а в наличии либо отсутствии государства. Если есть сильное государство, которое способно выполнять свои функции, то ему по барабану, сколько у гражданина паспортов. Государство в любом случае будет способно выполнять функции арбитража, безопасности, стратегирования и т.д. А если государство слабое, то для него даже молдавское гражданство – это большая проблема, потому что молдаване смогут захватить приграничные районы. Это смешно, но при слабом государстве это так",- утверждает он.

Читайте такжеСнять запрет на двойное гражданство: Кабмин готовит украинцам неожиданный подарокКак полагает Романенко, хоть с узаконенным двойным гражданством для украинцев, хоть без оного, Кремль продолжит создавать Киеву серьезные проблемы.

"Поэтому что с двойным гражданством, что без него Россия может и будет создавать Украине проблемы. В Сирии нет двойного гражданства, но Россия там активно присутствует. И это ей никак не мешает участвовать в дерибане Сирии, договариваться с Эрдоганом по поводу курдов, туркоманов и еще бог весть кого. России это не мешает играть в Йемене, присутствовать в Ливии, хотя ни там, ни там нет двойного гражданства, как и русского языка. Как видим, русский язык вообще не мешает активно присутствовать в каком-то регионе, если у тебя есть стратегический интерес. Ты просто нанимаешь какого-то арабоязычного человека, даешь ему "калаш" и какие-то деньги, и он делает то, чего ты от него хочешь, потому что ты платишь. Так происходит во всем мире", - сказал он

Более того, Романенко распек украинцев за наивность страхов по поводу двойного гражданства и призвал их активно заняться строительством государства.

"Поэтому все эти страхи по поводу двойного гражданства – очень наивны. Наивно полагать, что двойное гражданство или русский язык что-то усугубляют. Самое большое усугубление, которое у нас есть – это тупые головы. Мы ничему не учимся и столетие за столетием приходим к ситуации "у разбитого корыта" и начинаем громко стонать, почему же мы все профукали.Поэтому, если мы не хотим с грустными лицами в очередной раз заканчивать историю украинской государственности, то нужно меняться, работать над собой, исправлять ошибки. Тем более, умные люди решения предлагают", - подвел итоги он.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба рассказал, почему Украине нужно узаконить двойное гражданство, а также отметил, кому из украинцев оно "светит".