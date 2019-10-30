  1. Главная
  3. Украина

"Большая проблема - тупые головы": политолог оценил плюсы и минусы двойного гражданства в Украине

30 октября 2019, 16:53

По мнению Юрия Романенко, страхи украинцев по поводу введения двойного гражданства в достаточной степени переоценены.

Паспорта
Паспорта. Иллюстративное фото / 112 Украина

Юрий Романенко, авторитетный политолог и глава политических программ Украинского института будущего во время чата на Главреде прокомментировал недавнюю инициативу украинских чиновников по возможному введению двойного гражданства для украинцев.

"А какие сейчас у нас есть проблемы из-за этого? У нас многие украинцы, которые работают в России, уже давно получили российское гражданство. Точно так же многие украинцы получили польское или румынское гражданство. Румынское гражданство сегодня стоит 3 тысячи долларов: плати – и через год у тебя будет гражданство", - считает он.

По мнению Романенко, Украина вполне могла бы наладить выгодную торговлю собственным гражданством, однако сейчас этому мешает его невысокий авторитет.

"Кто нам мешает продавать свое гражданство? Просто оно никому не нужно. Проблема – не в наличии двойного или тройного гражданства, а в наличии либо отсутствии государства. Если есть сильное государство, которое способно выполнять свои функции, то ему по барабану, сколько у гражданина паспортов. Государство в любом случае будет способно выполнять функции арбитража, безопасности, стратегирования и т.д. А если государство слабое, то для него даже молдавское гражданство – это большая проблема, потому что молдаване смогут захватить приграничные районы. Это смешно, но при слабом государстве это так",- утверждает он.

Читайте такжеСнять запрет на двойное гражданство: Кабмин готовит украинцам неожиданный подарокКак полагает Романенко, хоть с узаконенным двойным гражданством для украинцев, хоть без оного, Кремль продолжит создавать Киеву серьезные проблемы.

"Поэтому что с двойным гражданством, что без него Россия может и будет создавать Украине проблемы. В Сирии нет двойного гражданства, но Россия там активно присутствует. И это ей никак не мешает участвовать в дерибане Сирии, договариваться с Эрдоганом по поводу курдов, туркоманов и еще бог весть кого. России это не мешает играть в Йемене, присутствовать в Ливии, хотя ни там, ни там нет двойного гражданства, как и русского языка. Как видим, русский язык вообще не мешает активно присутствовать в каком-то регионе, если у тебя есть стратегический интерес. Ты просто нанимаешь какого-то арабоязычного человека, даешь ему "калаш" и какие-то деньги, и он делает то, чего ты от него хочешь, потому что ты платишь. Так происходит во всем мире", - сказал он

Более того, Романенко распек украинцев за наивность страхов по поводу двойного гражданства и призвал их активно заняться строительством государства.

"Поэтому все эти страхи по поводу двойного гражданства – очень наивны. Наивно полагать, что двойное гражданство или русский язык что-то усугубляют.  Самое большое усугубление, которое у нас есть – это тупые головы. Мы ничему не учимся и столетие за столетием приходим к ситуации "у разбитого корыта" и начинаем громко стонать, почему же мы все профукали.Поэтому, если мы не хотим с грустными лицами в очередной раз заканчивать историю украинской государственности, то нужно меняться, работать над собой, исправлять ошибки. Тем более, умные люди решения предлагают", - подвел итоги он.
Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба рассказал, почему Украине нужно узаконить двойное гражданство, а также отметил, кому из украинцев оно "светит".

паспорта двойное гражданство Юрий Романенко Украина
Сейчас вы просматриваете новость «"Большая проблема - тупые головы": политолог оценил плюсы и минусы двойного гражданства в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:42
Гороскоп на Хэллоуин 2019: кого подкосят вести, а кто может попасть на деньги
17:25
В водительское удостоверение будут вписывать группу крови
17:22
"Рубить окна": Лукашенко назвал главную задачу президента со времен Петра І
17:21
"Клетка отстой и балерина старая": Волочкова учудила и нарвалась на хейтеров
17:10
Стало известно, куда Рябошапка передал на расследование дела по расстрелам на Майдане
16:54
"Вывести войска": генсек НАТО сделал жесткое заявление в адрес РФ
16:53
"Большая проблема - тупые головы": политолог оценил плюсы и минусы двойного гражданства в Украине
16:46
Давно ждали: в Нафтогазе рассказали, что будут делать после разрешения Дании на Северный поток-2 Видео
16:10
Полмиллиона долларов наличными: СБУ в Харькове задержала на взятке чиновника Фото
15:49
Разведение войск в Золотом: обнародовано видео с места событий Видео
15:49
"Это только начало": Ксения Мишина без лишнего белья завела сеть откровенным фото Видео
15:40
"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе: специальные полномочия силовиков и ограничения для граждан
15:37
Есть несколько выходов из кризисной ситуации с Луганской ТЭС - эксперт
15:35
Столтенберг рассказал, почему НАТО будет сопротивляться агрессии РФ в Черном море
15:17
"Взрезали череп, как арбуз": подробности лечения Заворотнюк шокировали сеть
15:10
"Не было другого выхода": Венгрия заблокировала решение НАТО по Украине
15:02
Распятый мальчик: российская пропагандистка Симоньян оправдалась за фейк Видео
14:54
Дания капитулировала перед Северным потоком-2 Видео
14:26
"Агрессия Киева": боевики "ЛНР" объявили военные "учения"
14:15
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
14:05
Призыв в армию с 18 лет: в Минобороны дали обьяснение
14:00
Джокер, скелет и дикий зверь: как сделать легкий макияж на Хэллоуин и его цена Фото Видео
13:57
Из разговора Трампа и Зеленского вырезали важные фразы - New York Times
13:52
Путин обсудит с Орбаном транзит газа в обход Украины – Rzeczpospolita
13:48
Пьяная членкиня Единой России из Украины устроила дебош на рейсе в Израиль Видео
13:42
Не 5 чувств, а 9: эксперты назвали все чувства человека Видео
13:29
Гонтарева рассказала, почему не будет судиться с Коломойским
13:27
Венгрия усложняет украинцам проезд в ЕС: чего испугалась Европа
13:06
В Раде подрались нардепы от ОПЗЖ и Слуги народа: инцидент попал на камеру Видео
12:51
Кого Максим Фадеев лишил авторских прав после ликвидации Malfa: назвали имена
12:45
Зеленский назвал три этапа достижения мира на Донбассе
12:45
Подморозит до -7: синоптик рассказала, чего ждать от погоды на завтра Видео
12:28
В Раде "накапали" на 5 канал из-за требовавшего лишать жителей Донбасса гражданства телеведущего Видео
12:24
Нормандский формат: в России назвали сроки проведения саммита
12:24
"Бедные и дурные": почему Украина до сих пор зависит от газовых подачек РФ – эксперт Видео
12:04
"А путёвку в ГУЛАГ дали?": в оккупированном Крыму детей приняли в комсомольцы Фото
11:57
Обмен пленными: Украина и Россия готовятся к новому этапу
11:46
Фадеев разогнал всех исполнителей лейбла Malfa: что случилось Видео
11:32
"Живодеры, жлобство": Дочь Поляковой разгневала рекламой бутика шуб Фото
10:54
Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ Видео
10:18
Новый скачок цен: украинцев предупредили о подорожании популярного вида мяса
10:17
Вовращаться - плохая примета: рецензия на фильм Терминатор: Фатум Видео
10:14
Дом дракона: НВО выпускает другой сериал вместо закрытого
09:55
Гороскоп на сегодня: трем знакам Зодиака грозят моральные удары
09:48
Израиль закрыл дипмиссию в Украине: что случилось
09:48
Динамо - Шахтер: анонс матча Кубка Украины, где смотреть, оценки букмекеров
09:30
Дом дракона: что будет в новом сериале вселенной Игры престолов
09:28
Дело Маркива: в Италии снимут фильм об осужденном к 24 годам тюрьмы бойце НГУ
09:00
Сериал СидорЕнки-СидОренки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019 Видео
08:58
Kyiv Not Kiev: еще одно авторитетное издание удалось "перевоспитать"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять