"Я родилась украинкой": лидер Голоса трижды ушла от вопроса о гражданстве США

Кира Рудык не призналась, есть ли у нее паспорт США / Фото facebook.com/kira.rudik.politician/

Лидер партии Голос Кира Рудык трижды ушла от ответа на прямой вопрос о наличии у нее американского гражданства. Инцидент произошел в эфире телеканала Украина 24.

Журналистка Наталья Влащенко спросила у Рудык, есть ли у нее американское гражданство, которое ей приписывают СМИ. На что нардеп ответила: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой".

Влащенко проявила настойчивость и сказала: "Нет, я о гражданстве спрашиваю. Есть ли у вас американское гражданство? Понятно, что вы родились в Украине".

Но глава партии Голос лишь повторила свой ответ: "Да, я родилась в Украине, я являюсь украинкой и всегда ею была".

"Нет, я третий раз повторю: есть ли у вас американское гражданство?" - не сдавалась ведущая ток-шоу.

"Я еще раз вам повторю: я родилась в Украине, я являюсь украинкой", - опять произнесла Рудык.

Двойное гражданство в Украине