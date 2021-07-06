"Я родилась украинкой": лидер Голоса трижды ушла от вопроса о гражданстве США

Кира Рудык не захотела отвечать на прямой вопрос журналиста в прямом эфире о том, есть ли у нее американское гражданство.
Лидер партии Голос Кира Рудык трижды ушла от ответа на прямой вопрос о наличии у нее американского гражданства. Инцидент произошел в эфире телеканала Украина 24.
Журналистка Наталья Влащенко спросила у Рудык, есть ли у нее американское гражданство, которое ей приписывают СМИ. На что нардеп ответила: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой".
Влащенко проявила настойчивость и сказала: "Нет, я о гражданстве спрашиваю. Есть ли у вас американское гражданство? Понятно, что вы родились в Украине".
Но глава партии Голос лишь повторила свой ответ: "Да, я родилась в Украине, я являюсь украинкой и всегда ею была".
"Нет, я третий раз повторю: есть ли у вас американское гражданство?" - не сдавалась ведущая ток-шоу.
"Я еще раз вам повторю: я родилась в Украине, я являюсь украинкой", - опять произнесла Рудык.
Двойное гражданство в Украине
- Украина официально не признает двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявлял, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.
- 5 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.
- Согласно этому решению, Кабмин, Центризбирком и СБУ должны за два месяца провести инвентаризацию и проанализировать законодательство по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.