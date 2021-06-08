Харків залило та притрусило градом, і "поплив" Херсон

Після зливи Харків та Херсон "попливли" / УНІАН

У Харкові була злива, на низці вулиць пройшов град. Після зливи в Харкові авто плавали на перехресті вул. Кацарської та Дмитрівської. Херсон теж "поплив", були підтоплені подвір'я та будинки.

Град у Харкові був на проспекті Науки та на вул. Шевченка, йдеться у Telegram-каналі ВЕХА.

У результаті зливи пливла вул. Клочківська та Отакара Яроша, на вокзалі Харків-Пасажирський утворилася Венеція, повідомляє ТРУХА Харьков у Telegram.

На каналі йдеться, що град йшов і на Холодній горі.

У Мережі також опубліковано фото, на якому видно, що Харків притрусило градом.

У Харкові випав град / t.me/vekha

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За попередніми відомостями, причина потопів у Харкові – проблеми зі зливовою каналізацією.

Злива була у ще одному обласному центрі – у Херсоні. Деякі дороги у місті теж буквально перетворилися на річки, йдеться у сюжеті ТСН.

Попередньо відомо, що вулиці могло підтопити через проблеми з відтоком води.

За останніми відомостями, підтопленими залишаються 35 дворів та понад 10 будинків.

Раніше Україну накрили дощі та грози. Нагадаємо, у результаті злив вже були затоплені Житомир та Дніпро. У Житомирі люди вулицями плавали на надувному матраці, хтось катався на водному мотоциклі. У Дніпрі у центрі уваги опинився чоловік, який по вулиці плив на байдарці.