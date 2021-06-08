Харьков залило и притрусило градом, и "поплыл" Херсон

После ливня Харьков и Херсон "поплыли" / УНИАН

В Харькове был ливень, на ряде улиц прошел град. После ливня в Харькове авто плавали на перекрестке ул. Кацарской и Дмитриевской. Херсон тоже "поплыл", были подтоплены дворы и дома.

Град в Харькове был на проспекте Науки и на ул. Шевченко, говорится в Telegram-канале ВЕХА.

В результате ливня плыла ул. Клочковская и Отакара Яроша, на вокзале Харьков-Пассажирский (ЮЖД) образовалась Венеция, сообщает ТРУХА Харьков в Telegram.

На канале говорится, что град шел и на Холодной горе.

В Сети также опубликовано фото, на котором видно, что Харьков притрусило градом.

В Харькове выпал град / t.me/vekha

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По предварительным сведениям, причина потопов в Харькове – проблемы с ливневой канализацией.

Ливень был в еще одном областном центре – в Херсоне. Некоторые дороги в городе тоже буквально превратились в реки, говорится в сюжете ТСН.

Предварительно известно, что улицы могло подтопить из-за проблем с оттоком воды.

По последним сведениям, подтопленными остаются 35 дворов и более 10 домов.

Ранее Украину накрыли дожди и грозы. Напомним, в результате ливней уже были затоплены Житомир и Днепр. В Житомире люди по улицам плавали на надувном матрасе, кто-то катался на водном мотоцикле. В Днепре в центре внимания оказался мужчина, который по улице плыл на байдарке.