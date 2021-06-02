Люди плавают на лодках и надувных матрасах: Украину затопил мощный ливень

В центре Днепра мужчина передвигался на байдарке / скриншот

Украинские города уже второй день заливает дождями. Вслед за Житомиром затопило и Днепр. Улицы города затопило на столько, что по ним можно плавать на лодках.

На видео попал мужчина, который в самом центре Днепра бороздил лужу, сидя в байдарке.

Настоящее "море" из дождевой воды образовалось на улице Столярова. На видео запечатлены припаркованные в луже автомобили. А один из них, пытаясь проехать, практически "плыл" по воде, соревнуясь с байдарочником. Легковушка подняла волну и едва не перевернула байдарку, однако сидящий в ней мужчина все же сумел удержать равновесие.

Судя по всему, прохожие с удовольствием снимали происходящее на видео.

А в Житомире люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.

По прогнозам синоптиков, Украину снова накроет циклоном. Завтра, 3 июня, в некоторых областях будут дожди. Самое большее количество осадков придется на полосу от Харьковской области через Полтавскую область и Днепр.

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Также непогода захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесской, Николаевской и Херсонской областей. А вот в Приазовье, Луганской области и Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.

На остальной территории ожидается неустойчивая ветреная погода, но дожди будут местами и незначительные. Температура воздуха завтра составит около +15…+20 градусов. При этом холоднее всего по линии Харьков - Полтава - Днепр - Одесса.

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