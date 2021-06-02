Люди плавают на лодках и надувных матрасах: Украину затопил мощный ливень

В центре Днепра после дождя мужчина передвигался по улицам города на байдарке.
Украинские города уже второй день заливает дождями. Вслед за Житомиром затопило и Днепр. Улицы города затопило на столько, что по ним можно плавать на лодках.
На видео попал мужчина, который в самом центре Днепра бороздил лужу, сидя в байдарке.
Настоящее "море" из дождевой воды образовалось на улице Столярова. На видео запечатлены припаркованные в луже автомобили. А один из них, пытаясь проехать, практически "плыл" по воде, соревнуясь с байдарочником. Легковушка подняла волну и едва не перевернула байдарку, однако сидящий в ней мужчина все же сумел удержать равновесие.
Судя по всему, прохожие с удовольствием снимали происходящее на видео.
А в Житомире люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.
По прогнозам синоптиков, Украину снова накроет циклоном. Завтра, 3 июня, в некоторых областях будут дожди. Самое большее количество осадков придется на полосу от Харьковской области через Полтавскую область и Днепр.
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Также непогода захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесской, Николаевской и Херсонской областей. А вот в Приазовье, Луганской области и Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.
На остальной территории ожидается неустойчивая ветреная погода, но дожди будут местами и незначительные. Температура воздуха завтра составит около +15…+20 градусов. При этом холоднее всего по линии Харьков - Полтава - Днепр - Одесса.
Прогноз погоды на лето 2021 - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
- Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
- Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.