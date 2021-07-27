Харків'янка стала "зіркою" Мережі, напаскудивши в під'їзді

Жінка сходила в туалет у під'їзді / Телеграм

Харків'яни обурені тим, що перехожі перетворюють їх під'їзди на туалети. Люди справляють нужду прямо на сходових майданчиках, не боячись камер відеоспостереження, які встановили втомлені від неприємного видовища і запаху мешканці.

Оскільки камери не допомагають, люди взялися до радикальних методів боротьби з тими, кому не терпиться до туалету.

Курйозний випадок стався в будинку на вулиці Новгородська, 8. Там фото "з місця " вирішили виставляти в Мережі відразу після, як викрили чергового порушника громадського порядку.

Першою "зіркою" інтернету вже стала жінка, яка справила свою нужду в під'їзді №4.

"Паскудить в під'їзді за адресою Новгородська, 8. Харків повинен знати героїв в обличчя", - підписали фото мешканці будинку і розмістили" оголошення " на афішах.

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Користувачі Мережі неоднозначно оцінили такий метод, написавши в коментарях: "Справедливо", "Це жорстоко", "Давайте кожного, хто зробив це під деревом, в ютуб викладемо з адресою, групою крові, іменами дітей", "А слабо прийти до неї, показати скрін відео і попросити прибрати?", "Ситуація, яку вона зробила і ця фотографія, огидні", - відреагували люди.

Нагадаємо, нещодавно через зливи в одному з київських громадських туалетів заблокованими виявилися троє людей. На місце події прибули співробітники Служби порятунку " КАРС" і оперативно звільнили "заручників" проливного дощу, який дістався і до вбиральні.

У туалетній блокаді опинилися три жінки. Вони не могли вибратися із затопленого, майже по коліно, приміщення.