Харьковчанка стала "звездой" Сети, нагадив в подъезде

Женщина сходила в туалет в подъезде / Телеграм

Харьковчане возмущены тем, что прохожие превращают их подъезды в туалеты. Люди справляют нужду прямо на лестничных площадках, не боясь камер видеонаблюдения, которые установили уставшие от неприятного зрелища и запаха жильцы.

Поскольку камеры не помогают, люди принялись за радикальные методы борьбы с теми, кому невтерпеж до туалета.

Курьезный случай произошел в доме на улице Новгородская, 8. Там фото "с места" решили выставлять в Сети сразу после, как уличили очередного нарушителя общественного порядка.

Первой "звездой" интернета уже стала женщина, которая справила свою нужду в подъезде №4.

"Гадит в подъезде по адресу Новгородская, 8 Харьков должен знать героев в лицо", - подписали фото жители дома и разместили "объявление" на афишах.

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Пользователи Сети неоднозначно оценили такой метод, написав в комментариях: "Справедливо", "Это жестоко", "Давайте каждого, кто сделал это под деревом, в ютуб выложим с адресом, группой крови, именами детей", "А слабо прийти к ней, показать скрин видео и попросить убрать?", "Ситуация что она сделала и эта фотография, противно", - отреагировали люди.

Напомним, недавно из-за ливней в одном из киевских общественных туалетов заблокированными оказались трое людей. На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения "КАРС" и оперативно освободили "заложников" проливного дождя, который добрался и до уборной.

В туалетной блокаде оказались три женщины. Они не могли выбраться из затопленного, почти по колено, помещения.