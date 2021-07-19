Из-за ливней киевский туалет "взял в заложники" тройку людей

"Заложников" туалета освободили спасатели / Telegram

В понедельник, 19 июля, столицу Украины постиг ливень с ураганом. Непогода наделала много беды. Однако не обошлось и без курьезов. В частности, в одном из киевских общественных туалетов заблокироваными оказались трое людей.

Как сообщает Тelegram-канал dtp.kiev.ua, довольно неприятный инцидент случился на улице Архипенко. На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения "КАРС" и оперативно освободили "заложников" проливного дождя, который добрался и до уборной.

В дождевой блокаде оказались три женщины. Они не могли выбраться из затопленного, почти по колено, помещения.

Напомним, сегодня город накрывали гроза, ураган и мощный ливень. Улицы столицы оказались в воде, некоторые станции метро затопило. Киевляне сталкиваются с проблемами с передвижением по городу.

Ближе к полудню в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в городе вдруг потемнело – на столицу обрушились сильный дождь и ураган. Некоторые районы захлестнули ливни и грады, в других – облачно, но с громом и молниями.

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Что советуют специалисты при непогоде

Плотно закрывать окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу

На улице следует подальше держаться от рекламных щитов, деревьев, и линий электропередач

В случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании

Следует избегать больших деревьев – особенно тополей – и не парковать рядом с ними свои автомобили