Непогода в Киеве: на правобережье - дождь, а на левом берегу - пылевая буря

В Киеве непогода / Скриншот

В субботу, вечером 17 июля, столицу Украины постигла непогода. Сильный ливень и ураган дополнила пылевая буря. В частности, на правом берегу Киева прошел мощный дождь, а левый накрыло песком.

В Сети появились видео пылевой бури на станции метро Лесная. Пыль поднялась вдоль Броварского проспекта. Шквальны ветер трепал зонтиками на рынке у станции метро.

Киевляне радуются, что пылевой вихрь не поднял в воздух элементы металлического ограждения у стройки неподалеку от метро.

Люди поспешили спрятаться в подземку.

А вот на Троещине сложилась совершенно иная ситуация. В этом районе столицы прошли ливни. В результате, улицы и кварталы затоплены сильными потоками воды. В некоторых местах уже начались подтопления на дорогах.

Сильный ветер повалил деревья. Возле станции метро Олимпийская затопило пешеходный переход – люди идут по воде.

Напомним, сегодня синоптики предупреждали киевлян о непогоде. Завтра, 18 июля, грозы перейдут на западную часть страны.

Спасатели напомнили ряд правил, которые важно соблюдать во время шквалов и гроз: