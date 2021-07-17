Непогода в Киеве: на правобережье - дождь, а на левом берегу - пылевая буря

Сегодня по Киеву пронесся ураган.
В субботу, вечером 17 июля, столицу Украины постигла непогода. Сильный ливень и ураган дополнила пылевая буря. В частности, на правом берегу Киева прошел мощный дождь, а левый накрыло песком.
В Сети появились видео пылевой бури на станции метро Лесная. Пыль поднялась вдоль Броварского проспекта. Шквальны ветер трепал зонтиками на рынке у станции метро.
Киевляне радуются, что пылевой вихрь не поднял в воздух элементы металлического ограждения у стройки неподалеку от метро.
Люди поспешили спрятаться в подземку.
А вот на Троещине сложилась совершенно иная ситуация. В этом районе столицы прошли ливни. В результате, улицы и кварталы затоплены сильными потоками воды. В некоторых местах уже начались подтопления на дорогах.
Сильный ветер повалил деревья. Возле станции метро Олимпийская затопило пешеходный переход – люди идут по воде.
Напомним, сегодня синоптики предупреждали киевлян о непогоде. Завтра, 18 июля, грозы перейдут на западную часть страны.
Спасатели напомнили ряд правил, которые важно соблюдать во время шквалов и гроз:
- плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и не паркуйте рядом с ними автотранспорт;во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны, не пользуйтесь мобильным телефоном;
- на открытых участках следует спуститься как можно ниже, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.