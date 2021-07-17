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"Последний из горячих дней": синоптик рассказала, когда Украину покинет адская жара

17 июля 2021, 14:33

Уже в скором времени температура воздуха начнет снижаться. Также прогнозируются дожди и грозы.

Киев,жара,фонтан
Жара в воскресенье продолжит мучать украинцев / Reuters

Жара в воскресенье, 18 июля, продержится еще на большей части Украины. Столбики термометров зафиксируют рекордные +30+35 градусов. Но на западе ожидается некий спад температуры - +28+32 градуса. Поэтому, как сообщает синоптик Наталья Диденко - дышать будет легче.

Также Диденко отметила, что более свежая воздушная масса будет постепенно подбираться все ближе к Украине, а это значит, что уже скоро погода в Украине будет более щадящей.

Сначала она постигнет Запад и Север, а также наступит в некоторые центральные области, кроме Днепра. Уже во втроник в этих региона ожидается +23+29 градусов.

Юг и Восток 20 июля будут накрыты жарой. Ожидается +30+33 градуса.

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В Киеве, завтра, 18 июля, есть малая вероятность осадков, а вот жара продержится на уровне +32+34 градуса.

Затем, последующих два дня, жара начнет спадать. Ожидается ежедневное снижение на 2 градуса. Кроме этого, в Украине ожидаются грозовые дожди, местами даже ливни, град и шквалы.

Востог и Юг непогода не затронет.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

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