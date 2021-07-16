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На Украину налетит мощная гроза с ураганом

16 июля 2021, 21:53
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В Украине ожидается сильный ветер, со штормовыми значениями.

Погода в Украине
Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине в ближайшие сутки начнет меняться. Жара пока отступать еще не будет, но некоторая прохлада появится благодаря грозам.

Как сообщили синоптики в Укргидрометцентре, осадки в субботы не затронут только центральные и южные области страны.

На востоке грозы пройдут в Полтаве, Харькове, зацепят Луганскую область. В остальных – сухо. Ожидается усиление ветра. Ночью в регионе +20 +22 градуса, днем от +30 до +33 градусов.

В южной части страны осадки не прогнозируются, небольшая облачность и усиление ветра. Ночью от +20 до +23 градусов, днем от +33 до +35, в Одессе чуть прохладнее, +29 +31 градус. В Крыму сухо, ночью +21 +23 градуса, днем +32 +34 градуса.

На севере синоптики прогнозируют грозу с дождем в ночное время, днем будет сухо и пасмурно. Ночью в регионе +19 +21 градус, днем +31 +33 градуса. Ожидается сильный ветер, со штормовыми значениями.

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В западных областях грозы и дожди пройдут почти везде, сухо будет только в Черновцах и Виннице. Ожидается усиление ветра. Ночью в регионе от +18 до +22 градусов, днем прогреется до +30 +33 градусов.

В центральной части страны без осадков, возможен сильный ветер. Ночью от +20 до +23 градусов, днем от +30 до +33 градусов.

В Киеве 17 июля существенные осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность и усиление ветра. Ночью в столице +21 +23 градуса, днем от +32 до +34 градусов.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

погода синоптики Погода в Украине
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