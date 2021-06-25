"Хочу, щоб мене історія не стерла": Зеленський розкрив своє головне бажання

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Володимир Зеленський розповів про своє головне бажання на посаді президента України.

Як підкреслив він в інтерв'ю на каналі 1+1, у нього є багато бажань, проте головним з них залишається завершення війни.

Крім того, Зеленський також зазначив, що він також хоче залишитися в історії і йому не соромно за те, що він робить.

"Хочу, щоб мене історія не стерла, хочу залишитися. Не страшно - неприємно. Я знаю, хто я, на що здатний і чого ніколи не зроблю", – зазначив глава держави.

У той же час президент сказав, що буде неприємно, якщо він витратить час країни і людей і не зробить того, що запланував.

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Серед своїх мрій глава держави зазначив, щоб діти пишалися ним і його дружиною, а найбільше йому хочеться, щоб його батьки прожили довше і побачили зміни на краще.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що йому не цікавий колишній президент Петро Порошенко. Спочатку Порошенка всі підтримували, а тепер він не є кимось у політиці, але не готовий це усвідомити, впевнений Зеленський.

Крім того, Зеленський також розповів, чому все життя прожив зі своєю дружиною Оленою. Він зазначив, що його кохана - дуже відверта і завжди такою була. Цей факт став однією з причин, чому його вибрав упав саме на цю дівчину.