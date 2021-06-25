"Хочу, чтобы меня история не стерла": Зеленский раскрыл свое главное желание

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Владимир Зеленский рассказал о своем главном желании на посту президента Украины.

Как подчеркнул он в интервью на канале 1+1, у него есть много желаний, однако главным из них остается завершение войны.

Кроме того, Зеленский также отметил, что он также хочет остаться в истории и ему не стыдно за то, что он делает.

"Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться. Не страшно – неприятно. Я знаю, кто я, на что способен и чего никогда не сделаю", – отметил глава государства.

В то же время президент сказал, что будет неприятно, если он потратит время страны и людей и не сделает того, что запланировал.

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Среди своих мечтаний глава государства отметил, чтобы дети гордились им и его женой, а больше всего ему хочется, чтобы его родители прожили дольше и увидели перемены к лучшему.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что ему не интересен бывший президент Петр Порошенко. Сначала Порошенко все поддерживали, а теперь он не является кем-то в политике, но не готов это осознать, уверен Зеленский.

Кроме того, Зеленский также рассказал, почему всю жизнь прожил со своей супругой Еленой. Он отметил, что его возлюбленная - очень откровенная и всегда такой была. Этот факт стал одной из причин, почему его выбрал пал именно на эту девушку.