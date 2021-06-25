УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Хочу, чтобы меня история не стерла": Зеленский раскрыл свое главное желание

25 июня 2021, 12:40
Прослушать новость
Остановить

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у него – очень много желаний.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Владимир Зеленский рассказал о своем главном желании на посту президента Украины.

Как подчеркнул он в интервью на канале 1+1, у него есть много желаний, однако главным из них остается завершение войны.

Кроме того, Зеленский также отметил, что он также хочет остаться в истории и ему не стыдно за то, что он делает.

"Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться. Не страшно – неприятно. Я знаю, кто я, на что способен и чего никогда не сделаю", – отметил глава государства.

В то же время президент сказал, что будет неприятно, если он потратит время страны и людей и не сделает того, что запланировал.

Реклама

Среди своих мечтаний глава государства отметил, чтобы дети гордились им и его женой, а больше всего ему хочется, чтобы его родители прожили дольше и увидели перемены к лучшему.

Читайте такжеЧленство в НАТО, преследование Порошенко и второй срок: Зеленский дал большое интервью

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ему не интересен бывший президент Петр Порошенко. Сначала Порошенко все поддерживали, а теперь он не является кем-то в политике, но не готов это осознать, уверен Зеленский.

Кроме того, Зеленский также рассказал, почему всю жизнь прожил со своей супругой Еленой. Он отметил, что его возлюбленная - очень откровенная и всегда такой была. Этот факт стал одной из причин, почему его выбрал пал именно на эту девушку.

Владимир Зеленский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Хочу, чтобы меня история не стерла": Зеленский раскрыл свое главное желание». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечаютДень рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечают Актриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена СтрашкоАктриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко Новый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и КиевНовый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и Киев Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом"Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом" На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршруткиНа Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки

Последние новости

13:14

Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

13:07

В Steam стартовала грандиозная летняя распродажа со скидками на Cyberpunk 2077 Видео

13:05

Стало известно, когда будет летний "Вечер премьер" с Катей Осадчей

12:58

Открыт новый механизм развития рака: объединение двух разных генов создает ячейки для онкоклеток

12:58

В Чехии мощнейшый торнадо сровнял с землей деревни: фото и подробности катаклизма

Реклама
12:40

"Хочу, чтобы меня история не стерла": Зеленский раскрыл свое главное желание Видео

12:29

Гороскоп на завтра 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв Видео

12:27

Как проверить, поддерживает ли ваш компьютер Windows 11: инструкция

12:24

Ира Поплавская из сериала Моя улюблена Страшко рассказала, чем похожа на свою героиню Видео

12:18

Нельзя под видом европейского опыта создавать в Украине базу энергопотребителей без их согласия - Ассоциация

11:59

Иначе будут бить санкциями: ЕС требует от РФ выполнения "Минска" Видео

11:41

Одруження наосліп 4 выпуск - психолог показала, как начинать жизнь "с чистого листа"

11:28

"Большая стройка": на трассе Киев-Борисполь установят высокотехнологичную систему управления движением

11:26

Зеленский поддержал решение СНБО в развитии авиастроения в Украине: документ введен в действие Видео

11:26

"Радикал" Ляшко оголился в прямом эфире на ТВ Видео

10:50

Штамм Дельта пробрался в Украину: медик рассказал, как распознать новый тип COVID-19 Видео

10:37

Соломоново решение по "Мотор Сичи": что ждет жизненно важное для Украины предприятие мнение

10:27

Ничто не предвещало: в Ужгороде на террасу кафе свалилась огромная ветка Видео

10:10

Романа Протасевича вместе с девушкой перевели под домашний арест Видео

10:08

"Никто в политике": президент рассказал об отношении к Порошенко

Реклама
09:52

"Серый кардинал": Зеленский признался, почему всю жизнь прожил со своей супругой Еленой Видео

09:36

Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовью Видео

09:16

В Киеве на станции метро Майдан независимости человек упал на рельсы

09:07

В США рухнул жилой 12-этажный дом: есть жертвы, 99 человек пропали Фото

09:07

Мощный град и "привет" от Зевса: Херсон "потрепали" стихии Видео

08:50

Путин накалил градус борьбы с НАТО до предела мнение

08:22

Коронавирус в Украине не сдается: Минздрав опубликовал свежую статистику Видео

08:20

Транзита газа через Украину из-за СП-2 больше не будет: Илларионов объяснил, что ждет Киев Видео

08:11

Нардеп разделась в прямом эфире ради Добкина Видео

08:04

Жестокое убийство и поджог в Белогородке: что известно о подозреваемом Видео

07:50

Поражение ЕС на переговорах с Путиным: дипломат объявил об опасности планов Меркель Видео

07:20

Членство в НАТО, преследование Порошенко и второй срок: Зеленский дал большое интервью Видео

07:05

Анна Седокова без лифчика похвасталась пикантным селфи на публике

06:45

Курс на 28: сколько будет стоить доллар и что на него будет влиять

06:30

Лунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дни Видео

05:30

С Днем моряка – удивительные поздравления и открытки

04:59

Найден новый способ ускорить выздоровление от COVID-19 - комментарий ученых Видео

04:49

Финиш Минского формата: Зеленский объявил о новых переговорах по Донбассу с Путиным и Байденом Видео

04:23

Какие люди сильнее остальных подвержены депрессии - ответ ученых Видео

04:21

Референдум и отказ от ОРДЛО: Зеленский объявил о сценарии Украины по Донбассу Видео

Реклама
04:16

Сделка Байдена и Путина по Украине: Зеленский раскрыл детали саммита в Женеве

03:54

Встреча Меркель и Зеленского: эксперт оценил, сможет ли Киев "выбить" компенсации за СП-2 Видео

02:16

День таможенника - поздравления и открытки с Днем таможенника веселые

01:28

Катя Осадчая показала беременный животик в облегающм вечернем платье

00:51

Россия хочет сорвать учения Си Бриз-2021 - эксперт Видео

00:07

Украинцев призвали готовиться к четвертой волне коронавируса из-за штамма Дельта Видео

24 июня, четверг
23:50

Крым с Донбассом и вопрос СП-2: Зеленский назвал сценарий на переговоры с Байденом Видео

23:34

Потопы, бури и жара: Украине предрекли новую аномальную опасность Видео

23:17

Быстрый летний обед за 20 минут: рецепты идеального блюда Видео

23:00

Диетолог назвала самую полезную соль для организма Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять