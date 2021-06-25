"Никто в политике": президент рассказал об отношении к Порошенко

/ УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересен бывший украинский лидер, нардеп и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко.

Сначала Порошенко все поддерживали, а теперь он не является кем-то в политике, но не готов это осознать, рассказал глава государства в интервью ТСН.

Зеленский поделился, что Порошенко его не интересовал даже тогда, когда занимал президентский пост.

"…Он мне не интересен ... Сначала мы все поддерживали его, думали о больших изменениях в Украине...", – сказал собеседник.

Президент также прокомментировал материалы "прослушки" нардепа, главы политсовета партии Оппозиционной платформы – За жизнь, кума лидера России Владимира Путина Виктора Медведчука, в которых шла речь о Порошенко.

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"Все эти страшные записи, я считаю, являются чистой государственной изменой. То, что он сделал, когда все полномочия в переговорах предоставил Медведчуку между Украиной и Россией – это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны (на Донбассе – Ред.)…", – заявил Зеленский.

По его мнению, люди просто делали деньги. "…они перешли… "кровавые линии". То есть они зарабатывали именно на смерти военных ...", – добавил глава государства.

Справка. Петр Порошенко стал президентом 7 июня 2014 года и занимал пост почти до конца мая 2019-го. Владимир Зеленский официально возглавил Украину 20 мая 2019 года.