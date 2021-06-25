"Серый кардинал": Зеленский признался, почему всю жизнь прожил со своей супругой Еленой

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Инстаграм

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему всю жизнь прожил со своей супругой Еленой. Он отметил, что его возлюбленная - очень откровенная и всегда такой была. Этот факт стал одной из причин, почему его выбрал пал именно на эту девушку.

Откровениями Зеленский поделился в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале 1+1. Зеленский отметил, что дома его супруга - "серый кардинал".

"У нее есть чувство на людей, она такой серый кардинал у нас дома. Она точно меня любит и знает, кто я. Для меня она самая лучшая", – сказал Зеленский.

К слову, Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко) родилась в Кривом Роге в феврале 1978 года. С Владимиром Зеленским она училась в одной школе, но в параллельных классах. Они познакомились, когда были студентами. Отношения пары начались необычно, Зеленскому пришлось долго добиваться ее внимания. Елена на то время общалась с одним молодым человеком, а Владимир поговорил с соперником, предложив предоставить выбор Кияшко. Елена призналась, что Зеленский покорил ее порядочностью и остроумием.

Предложение руки и сердца Зеленский сделал своей возлюбленной через 8 лет. Поженилась пара в 2003 году. У Елены и Владимира двое детей: дочь Александра и сын Кирилл.

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Как сообщал Главред, ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в интервью, как и в чем изменился ее супруг Владимир Зеленский за два года своего президентства.

По ее словам, кардинальных перемен в Зеленском не было – просто раньше большинство людей не понимали настоящий характер нынешнего президента.