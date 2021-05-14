Первая леди призналась, что изменилось в Зеленском за годы его президентства

Почему Владимир Зеленский так резко сменил риторику, пояснила его жена Елена Зеленская.
Первая леди Украины Елена Зеленская дала откровенное интервью для передачи VIP с Натальей Мосейчук. В частности, она рассказала, как и в чем изменился ее супруг Владимир Зеленский за два года своего президентства.
По ее словам, кардинальных перемен в Зеленском не было – просто раньше большинство людей не понимали настоящий характер нынешнего президента.
"Он не изменился, он всегда таким был. Я знаю его очень хорошо", – заверила Елена Зеленская.
Она уточнила, что изменились не характер или склонности Зеленского – а лишь его риторика.
"Просто пришло время действовать. Возможно, у него изменилась публичная риторика на более жесткую, потому что больше быть лояльным и улыбаться уже сил нет. Но он не изменился", – уверяет жена гаранта.
Интервью Елены Зеленской: главное
- Как ранее сообщал Главред, Елена Зеленская рассказала о быте семьи президента: про госдачу и "40 машин охраны", а также, кто готовит в их доме.
- Также Елена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные наряды. Жена президента Украины ответила на провокационные вопросы о своих нарядах для публичных мероприятий.
- Первая леди раскрыла планы, поедет ли дочь президента Зеленского на учебу за границу. Все одноклассники Александры Зеленской собираются учиться за границей.
Автор: Диана Беловодская