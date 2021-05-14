Первая леди призналась, что изменилось в Зеленском за годы его президентства / facebook/olenazelenska

Первая леди Украины Елена Зеленская дала откровенное интервью для передачи VIP с Натальей Мосейчук. В частности, она рассказала, как и в чем изменился ее супруг Владимир Зеленский за два года своего президентства.

По ее словам, кардинальных перемен в Зеленском не было – просто раньше большинство людей не понимали настоящий характер нынешнего президента.

"Он не изменился, он всегда таким был. Я знаю его очень хорошо", – заверила Елена Зеленская.

Она уточнила, что изменились не характер или склонности Зеленского – а лишь его риторика.

"Просто пришло время действовать. Возможно, у него изменилась публичная риторика на более жесткую, потому что больше быть лояльным и улыбаться уже сил нет. Но он не изменился", – уверяет жена гаранта.

Интервью Елены Зеленской: главное