Поедет ли дочь президента Зеленского на учебу за границу: первая леди раскрыла планы

Елена Зеленская рассказала, где будет учиться после школы ее дочь Александра / Фото Instagram

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о своих детях, где они учатся и куда планирует поступать ее дочь после окончания школы.

Первое телевизионное интервью Елены Зеленской вышло на канале 1+1. В программе VIP с Натальей Мосейчук первая леди поделилась, что ее 16-летняя дочь Александра в следующем году заканчивает школу и будет поступать в высшее учебное заведение. Все одноклассники девочки собираются учиться за границей, но дочь президента останется в Украине. Сейчас Александра дополнительно изучает математику и украинский язык.

По словам первой леди, Александра Зеленская скорее всего гуманитарий. Окончательно с будущим вузом они еще не определились, планы меняются каждые несколько недель.

"Выбираем. У нас каждые несколько недель разное мнение. Изменение профиля. Пока дали до конца этого учебного года решать. Сейчас май закончится — и все, решение будет принято. В Украине. И я очень счастлива, что она так решила. Мы не давили, но она сама решила так. Я очень рада, потому что я хочу, чтобы она была рядом как можно дольше. Видеть хотя бы ее буду. Не хочу отрывать пока от себя", — поделилась супруга президента.

По ее словам, Владимир Зеленский спокойнее относится к предстоящей вступительной кампании дочери.

Читайте такжеАлександре Зеленской исполнилось 16 лет: что известно о дочери президента"Владимир спокойнее к этому относится. То есть он ей дал больше свободы — выбирай, что хочешь. Она колебалась, а потом сказала: "Нет, здесь остаюсь, буду поступать здесь". Сейчас просто выбирает", - добавила первая леди.

Младший сын президентской четы – 8-летний Кирилл Зеленский. По словам первой леди, он почти целый день находится в школе. Также он посещает разные кружки.

Справка. Дети Владимира Зеленского и его супруги Елены получают образование в киевской элитной Новопечерской школе. Она открылась в 2014 году и расположена на территории ЖК Новопечерские Липки. Стоимость обучения колеблется от 10 до 12 тыс. долларов в год.

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