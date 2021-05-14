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Елена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные наряды

14 мая 2021, 12:06

Жена президента Украины ответила на провокационные вопросы о своих нарядах на публичные мероприятия.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / Instagram

Елена Зеленская на визави с популярной журналисткой Натальей Мосейчук откровенно рассказала о своих модных экспериментах и ответила на публичную критику в свой адрес в соцсетях.

В программе "VIP с Натальей Мосейчук" Елена Зеленская призналась, что шикарные наряды для публичных выходов покупает за собственные деньги.

"Почему-то все считают, что для того, чтобы одеваться, хорошо выглядеть, я пользуюсь государственными средствами. Мне очень важно сказать, что это не так. Все, во что я одета, как я выгляжу – это только мое дело, мои расходы", - заявила она.

Первая леди Украины подчеркнула, что изредка допускает фэшн-ошибки, ведь собственным стилем занимается сама. К тому же она уже давно научилась правильно реагировать на критику, и здоров воспринимает все претензии к своей внешности.

"Как я выгляжу – можно критиковать. Я понимаю, что я иногда и ошибки допускаю, но это только мой выбор, и я за это отвечаю лично", – отметила супруга Владимира Зеленского.

Как определили СМИ, Зеленская часто шьет себе одежду на заказ, пользуясь услугами основательницы бренда the Coat Екатерины Сильченко.

Как ранее сообщал Главред, Елена Зеленская призналась, кто готовит в их доме, и рассказала про "40 охранников".

До этого Владимир Зеленский проводил встречу, на которую явился с усиленной охраной. Журналистам удалось запечатлеть приезд президента с целой армией охранников.

Как утверждают журналисты, кортеж Зеленского увеличился на несколько машин.

Полное интервью с Еленой Зеленской на шоу VIP з Наталією Мосейчук, а также все другие выпуски можно смотреть онлайн на сайте 1+1 video.

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