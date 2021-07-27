Зеленський звільнив Хомчака, новим головнокомандувачем ЗСУ призначений Залужний

Хомчак пішов у відставку / УНІАН

З посади головнокомандувача Збройними силами України йде Руслан Хомчак.

Як повідомив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, Хомчак залишає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.

"У відставку йде Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі і професіоналізму Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Такої синергії ми не бачимо, а бачимо конфлікти", - заявив Нікіфоров.

Як повідомляється, Хомчак тепер буде першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Михайло Коваль звільнить цю посаду.

Руслан Хомчак - генерал-полковник Збройних сил України, ексначальник Генерального штабу ЗСУ.

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Служить у Збройних силах України з 1993 року.

Протягом семи років служив у 24-й окремій механізованій бригаді в Яворів у Львівській області, куди після закінчення Національної академії оборони України повернувся начальником штабу.

Також на пресконференції Сергій Нікіфоров повідомив, що командувач оперативного командування Північ Валерій Залужний тепер матиме нову посаду.

Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного новим Головнокомандувачем Збройних сил України замість Руслана Хомчака.

"На місце головнокомандувача призначений Валерій Залужний - командувач військами оперативного командування "Північ", - зазначив Нікіфоров.

Хто такий Валерій Залужний

Валерій Залужний має звання генерал-майора.

У 2007 році Залужного призначили на посаду начальника штабу – першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області.

У 2009 році, Генеральний штаб ЗСУ призначив військового командиром 51 окремої механізованої бригади.

9 грудня 2019 року Залужний став командувачем оперативного командування "Північ".

У 2018 – 2019 роках працював начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

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