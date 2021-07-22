"Гра не закінчена": в Україні відреагували на угоду щодо Північного потоку-2

Дмитро Кулеба висловився про Північний потік-2 / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що угода США та Німеччини не є кінцем історії навколо завершення будівництва газопроводу Північний потік-2 для України.

Кулеба запевняє в тому, що у нього є достатньо питань до партнерів щодо імплементації домовленостей.

"Щодо Північного потоку-2. Вчора гра не завершилася, вона була переведена в овертайм. У нас є ще два тайми і серія пенальті, для того, щоб максимально захистити Україну. Не треба оцінювати німецько-американську угоду як кінець історії. Ще є багато речей", - зазначає Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що у міністерства є достатньо питань щодо страхування та сертифікації Північного потоку-2, а також щодо імплементації домовленостей вчорашньої угоди.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди по Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї".

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Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.

Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.

Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він буде розвивати двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали по газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.