"Игра не закончена": в Украине отреагировали на соглашении по Северному потоку-2

Дмитрий Кулеба высказался о Северном потоке-2 / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что соглашение США и Германии не является концом истории вокруг завершения строительства газопровода Северный поток-2 для Украины.

Кулеба уверяет в том, что у него есть достаточно вопросов к партнерам относительно имплементации договоренностей.

"Относительно Северного потока-2. Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину. Не надо оценивать германо-американское соглашение как конец истории. Еще есть много вещей", - отмечает Кулеба.

Глава МИД отметил, что у министерства есть достаточно вопросов относительно страхования и сертификации Северного потока-2, а также по имплементации договоренностей вчерашней сделки.

Напомним, 21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Реклама

Гарантии для Украины

Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.

В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.

Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.

Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.