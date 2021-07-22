"Игра не закончена": в Украине отреагировали на соглашении по Северному потоку-2

У министерства есть достаточно вопросов относительно страхования и сертификации Северного потока-2.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что соглашение США и Германии не является концом истории вокруг завершения строительства газопровода Северный поток-2 для Украины.
Кулеба уверяет в том, что у него есть достаточно вопросов к партнерам относительно имплементации договоренностей.
"Относительно Северного потока-2. Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину. Не надо оценивать германо-американское соглашение как конец истории. Еще есть много вещей", - отмечает Кулеба.
Глава МИД отметил, что у министерства есть достаточно вопросов относительно страхования и сертификации Северного потока-2, а также по имплементации договоренностей вчерашней сделки.
Напомним, 21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.
Гарантии для Украины
- Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.
- В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.
- Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.
- Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.
Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.