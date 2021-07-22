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"Зря потраченное время суда": в МИД прокомментировали упреки России против Украины в ЕСПЧ

22 июля 2021, 20:01

Кулеба уверен, что Россия не получит от своего обращения в ЕСПЧ никаких результатов, кроме информационного шума.

ЕСПЧ
Кулеба считает иск информационным шумом / rian.com.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал иск России против Украины, который та в четверг, 22 июля, направила в Европейский суд по правам человека и сказал, что он мотивирован "исключительно с пропагандистской целью".

Как пишет УНИАН, об этом чиновник заявил во время совместного подхода с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петром Сийярто в зоне ООС.

"Не вмешиваясь в правосудие Европейского суда по правам человека, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенным, и подано ​​оно Россией исключительно в пропагандистских целях. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного судом времени на написание ответа, у этого заявления не будет", - сказал Кулеба.

Что известно об иске России против Украины в ЕСПЧ:

Как сообщал Главред, 22 июля РФ подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины, в которой обвинила государство по 10 пунктам. В частности, в документе упоминается "ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

Кроме этого, российские власти выдвигают к Украине и множество других серьезных претензий – якобы официальный Киев допустил сбитие лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года в небе над Донбассом, блокировку Северо-Крымского канала, и якобы дискриминирует русскоязычное населения и бизнес.

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Отметим, это первое в истории России межгосударственное заявление, которое подала власть РФ в ЕСПЧ.

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