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Сбитый Боинг и перекрытая вода в Крым: РФ подала на Украину в Европейский суд

22 июля 2021, 12:59

По указанию Кремля русская Генеральная прокуратура подала в Европейский суд по правам человека суд на власти Украины - с абсурдными и безумными обвинениями.

Кремль
Россия подала на Украину в Европейский суд/ Reuters

Российские власти подали официальную межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека против властей Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ, которое получило в распоряжение российский портал РБК.

Россияне выдвигают к Украине множество серьезных претензий – якобы официальный Киев допустил сбитие лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года в небе над Донбассом, блокировку Северо-Крымского канала, и якобы дискриминирует русскоязычное населения и бизнес.

Отмечается, что это первое в истории России межгосударственное заявление, которое подала власть РФ в ЕСПЧ. В частности, в упреках россиян речь идет о якобы ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, мол "притеснении" прав русскоязычного населения и "преследование" журналистов, "дискриминация" российского бизнеса и блокировка воды в Крым.

Такие действия РФ уже прокомментировал тамошний сенатор Константин Косачев – но в строгом соответствии с российской пропагандой.

"Сам факт российской жалобы в ЕСПЧ приведет в себя руководство Украины и ее европейских покровителей", − сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в мае 2021 года Нидерланды передали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) все данные по делу МН17 - чтобы поддержать жалобы родственников тех, кто погиб в авиакатастрофе. И подали исковое заявление против России.

Ранее, в январе 2021 года, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по поводу нарушения прав человека в захваченном Россией Крыму ‒ по искам Украины против Российской Федерации. Как сообщил заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в ведомстве Иван Лищина, дело приняли к рассмотрению.

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