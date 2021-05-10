Нидерланды подали иск против России из-за сбитого над Донбассом Боинга МН17

Боинг MH17 / Reuters

Власти Нидерландов подали исковое заявление против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее причастность к сбиванию пассажирского лайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщают представители пресс-службы нидерландского правительства.

Нидерланды передали в ЕСПЧ все данные по делу МН17. Таковой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.

"Обеспечение справедливости по отношению к 298 жертвам катастрофы рейса MH17 и их родственников было и остается высшим приоритетом для Кабинета министров. Шаг, который мы делаем сегодня, направляя дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели", − заявили чиновники правительства.

Читайте такжеСуд по делу MH17: родственники погибших требуют компенсацию от боевиков

Напомним, ранее сообщалось: