Нидерланды подали иск против России из-за сбитого над Донбассом Боинга МН17

Нидерланды передали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) все данные по делу МН17 - чтобы поддержать жалобы родственников тех, кто погиб в авиакатастрофе.
Власти Нидерландов подали исковое заявление против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее причастность к сбиванию пассажирского лайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщают представители пресс-службы нидерландского правительства.
Нидерланды передали в ЕСПЧ все данные по делу МН17. Таковой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.
"Обеспечение справедливости по отношению к 298 жертвам катастрофы рейса MH17 и их родственников было и остается высшим приоритетом для Кабинета министров. Шаг, который мы делаем сегодня, направляя дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели", − заявили чиновники правительства.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Боинг-777 был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над территорией, которую контролировали боевики "ДНР", погибли все люди, которые были на борту, – 298 человек (граждане 10 стран).
- Позже было установлено, что самолет сбит зенитно-ракетным комплексом Бук. Международная следственная группа объявила, что Бук принадлежал российской армии.