Їх ворсинки: у Києві ями у дворі "залатали" килимами

Невичерпні у своїх вигадках та ідеях українці з приводу того, як справлятися з жахливими ямами на дорогах. На комунальників-то надії немає ніякої.
У Солом'янському районі столиці України місцеві жителі вкрай оригінально розв'язали проблему ям на дорогах. Як повідомляє Telegram канал Київ без цензури, люди просто застелили їх килимами.
У повідомленні йдеться, що "ремонт" дороги місцеві жителі зробили біля будинку №8 по вулиці Волинська.
На фото, яке було опубліковано в мережі, можна помітити, що килими, як видно за їх станом, лежать на дорозі вже досить давно.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі, в житловому масиві Бабурка, одну з ям в асфальті на дорозі засипали зліпками людських щелеп. Походження зліпків невідоме - скоріше за все, раніше вони перебували на зберіганні в якійсь Запорізькій стоматологічній клініці. На них навіть залишилися імена пацієнтів і дата зняття зліпка.
Крім того, в Києві в районі Куренівка масштабно провалився асфальт на дорозі. У зв'язку з цим рух по вулиці Петропавлівська повністю перекрито.