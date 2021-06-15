Их ворсейшества: в Киеве ямы во дворе "залатали" коврами

В Киеве ямы во дворе "залатали" коврами / соцсети

В Соломенском районе столицы Украины местные жители крайне оригинально решили проблему ям на дорогах. Как сообщает Telegram канал Киев без цензуры, люди просто застелили их коврами.

В сообщении говорится, что "ремонт" дороги местные жители сделали возле дома №8 по улице Волынская.

На фото, которое было опубликовано в Сети, можно заметить, что ковры, как видно по их состоянию, лежат на дороге уже достаточно давно.

Читайте такжеПусть расцветают все цветы: в Крыжополе высадили посреди дороги громадный куст ирисов

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье, в жилом массиве Бабурка, одну из ям в асфальте на дороге засыпали слепками человеческих челюстей. Происхождение слепков неизвестно – скорей всего, ранее они находились на хранении в какой-то запорожской стоматологической клинике. На них даже остались имена пациентов и дата снятия слепка.

Кроме того, в Киеве в районе Куреневка масштабно провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение по улице Петропавловская полностью перекрыто.