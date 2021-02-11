В Киеве снег проломил гигантскую яму в асфальте на дороге / Е.Дидовец

В Киеве в районе Куреневка масштабно провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение по улице Петропавловская полностью перекрыто.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщили сотрудники патрульной полиции столицы.

"На улице Петропавловской провалился асфальт. Движение ограничено", - говорится в сообщении.

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook пользователь Юрий Дидовец, с самого утра 11 февраля сотрудники киевских коммунальных служб пытались не допустить аварии. Но не преуспели в этом.

"Уважаемые автовладельцы и пассажиры общественного транспорта №558 и №227, меняйте маршруты - это надолго. С самого утра коммунальные службы откачивали воду и пытались предотвратить аварию, к сожалению, избежать обвала не удалось. Дорога полностью разрушена", - написал он.

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Напомним, ранее сообщалось: