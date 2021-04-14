"Зубная фея чинит дороги": яму на дороге засыпали копиями челюстей

В украинском городе Запорожье для того, чтобы ликвидировать яму в асфальтном покрытии, использовали громадное количество стоматологических копий челюстей.
В Запорожье, в жилом массиве Бабурка, одну из ям в асфальте на дороге засыпали слепками человеческих челюстей. Соответствующее видео опубликовал в Instagram паблик "Это Запорожье".
Происхождение слепков неизвестно – скорей всего, ранее они находились на хранении в какой-то запорожской стоматологической клинике. На них даже остались имена пациентов и дата снятия слепка.
В комментариях к публикации уже отметились несколько человек, который узнали свои слепки.
"Это были заготовки зубов для работников Укравтодора, ибо им до этого все повыбивали", "Х/ф "Челюсти. Бабурка" уже на улицах Запорожья", "Когда ямы такие, что прям зубы вылетают", "Зубная фея чинит дороги", "А ночью из этой ямы будут вылезать владельцы слепков будете внимательны за рулем", ‒ поизгалялись пользователи в комментариях.
На этот момент ни одна из клиник Запорожья не призналась в том, что отдала слепки для ремонта дороги.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Минувшим летом в Одессе от чрезвычайно жаркой погоды начало плавиться дорожное покрытие.
- Это привело к тому, что битум, который сотрудники коммунальных служб использовали для ремонта, в массовом порядке потек по улицам.
- Коммунальщикам пришлось на ходу из фургона разбрасывать песок.