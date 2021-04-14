"Зубная фея чинит дороги": яму на дороге засыпали копиями челюстей

Яму на дороге засыпали копиями челюстей / скриншот из видео

В Запорожье, в жилом массиве Бабурка, одну из ям в асфальте на дороге засыпали слепками человеческих челюстей. Соответствующее видео опубликовал в Instagram паблик "Это Запорожье".

Происхождение слепков неизвестно – скорей всего, ранее они находились на хранении в какой-то запорожской стоматологической клинике. На них даже остались имена пациентов и дата снятия слепка.

В комментариях к публикации уже отметились несколько человек, который узнали свои слепки.

"Это были заготовки зубов для работников Укравтодора, ибо им до этого все повыбивали", "Х/ф "Челюсти. Бабурка" уже на улицах Запорожья", "Когда ямы такие, что прям зубы вылетают", "Зубная фея чинит дороги", "А ночью из этой ямы будут вылезать владельцы слепков будете внимательны за рулем", ‒ поизгалялись пользователи в комментариях.

На этот момент ни одна из клиник Запорожья не призналась в том, что отдала слепки для ремонта дороги.

Читайте также"Не успел застыть": на Шулявском мосту машины поехали по свежему асфальту

Напомним, ранее сообщалось: