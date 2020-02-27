"Большая Стройка": стало известно, сколько потратят на ремонт дорог

Ремонт дорог / "Автоцентр"

Кабинет министров принял постановление о привлечении кредитных денег для Укравтодора. Так, на строительство дорог планируют направить 19,5 миллиарда гривен.

"В преддверии массового старта Национальной программы "Большая Стройка" по всей стране на сегодняшнем заседании Кабинета Министров день Укравтодора и дорог. Приняты Постановления: порядок привлечения кредитных денег для Укравтодора. 19,5 миллиарды гривен; инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск. 90 миллионов гривен", - сообщил советник премьер-министра Юрий Голик в Facebook.

По его словам, правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на общую сумму в 400 миллионов гривен. Кроме того, будет отдельная программа по ремонту мостов на сумму в 500 миллионов гривен.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал Большое строительство с 1 марта.