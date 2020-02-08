"Год Большого строительства": Гончарук рассказал о грандиозных планах Кабмина

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал Большое строительство с 1 марта. По его словам, целью является модернизация инфраструктуры.

"2020 - это год Большого строительства, инфраструктурной модернизации Украины. В каждом регионе за своевременный старт и реализацию проекта "Большое строительство" отвечают главы облгосадминистраций", - цитирует политика пресс-служба Кабмина.

При этом он заявил, что программа стартует уже с 1 марта.

"Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране", - объяснил Гончарук.

Кроме того, области должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые необходимо построить.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предлагает направить средства, которые Нафтогаз получил от российского Газпрома, на развитие медицинской отрасли и инфраструктурных проектов.