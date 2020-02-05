"Деньги закопают в дороги": Зеленский решил судьбу 2,9 млрд долларов от Газпрома

Зеленский решил судьбу денег от Газпрома / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который возглавляет рейтинг доверия украинцев, предлагает направить средства, которые Нафтогаз получил от российского Газпрома, на развитие медицинской отрасли и инфраструктурных проектов.

По информации, Зеленский сказал о направлении 2,9 миллиарда долларов в упомянутые отрасли во время отчета правительства по выполнению его указов.

По его словам, часть средств пойдет на строительство дорог, а также на сферу энергоэффективности.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность", - подчеркнул президент.

Также Зеленский обратил внимание на то, что планируется строительство 200 приемных отделений медицинской помощи по Украине.

"Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - добавил он.

Добавим, что в Сети по этому поводу пишут, что лучше бы президент подумал, что делать с Радой.

"Хай краще подумає куди подіти його ї*аний цирк у ВР", - пишет некий Алекс Грин.

"Зеленский предложил перераспределить деньги полученные от "Газпрома" на планируемое строительство дорог и срочные платежи в медицинской сфере. Т.е. деньги закопают в ямочный ремонт выдаваемый режимом Зеленского за "инфраструктурное строительство" и в выплату задолженности", - пишет другой пользователь Сети.

"Золотой унитаз себе купит?", - поинтересовался некий Дмитрий.

Читайте также"Нагнули по полной": Газпром заплатил за транзит газа через Украину вдвое большеНапомним, 9 января в НАК Нафтогаз Украины пролили свет на ситуацию с 2,9 миллиарда долларов, которые выплатил российский монополист Газпром. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, эти деньги находятся на счетах.

При этом он отметил, что по решению Стокгольмского арбитража 2,9 миллиарда выплатили живыми деньгами.

"2,9 млрд долларов мы получили живыми деньгами. Были спекуляции на тему, что мы не получим или будет еще один зачет и все такое. Нет, мы деньгами получили. Сейчас средства никуда не передали. Они находятся на счетах, ждут своего распределения", - рассказал Витренко.