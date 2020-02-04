Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев – опрос

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский остается лидером доверия украинцев среди политиков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Согласно результатам соцопроса, главе государству доверяют 59% опрошенных, не доверяют - 32%.

При этом уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, сопредседателю фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Юрию Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру партии Голос Святославу Вакарчуку - 22% и 62%, премьер-министру Алексею Гончарук - 20% и 53%, лидеру ВО Батькивщина Юлии Тимошенко - 20% и 73%, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко - 15% и 78%.

ratinggroup.ua

Опрос проводился 22-26 января 2020 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому опустился до 49,4% украинцев. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан.