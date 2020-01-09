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"Не передали": в Нафтогазе раскрыли судьбу $2,9 миллиарда от Газпрома

9 января 2020, 16:59

Юрий Витренко напомнил, что вокруг этого вопроса была много спекуляций.

Газпром
Газпром / ecorb.ru

В НАК Нафтогаз Украины пролили свет на ситуацию с 2,9 миллиарда долларов, которые выплатил российский монополист Газпром. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, эти деньги находятся на счетах.

При этом он отметил, что по решению Стокгольмского арбитража 2,9 миллиарда выплатили живыми деньгами.

"2,9 млрд долларов мы получили живыми деньгами. Были спекуляции на тему, что мы не получим или будет еще один зачет и все такое. Нет, мы деньгами получили. Сейчас средства никуда не передали. Они находятся на счетах, ждут своего распределения", - рассказал Витренко в ходе брифинга.

Как ранее сообщал Главред, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что российский газовый монополист Газпром выплатил Нафтогазу почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Газпром Нафтогаз Юрий Витренко Стокгольмский арбитраж
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