"Або псих, або під наркотою": водії схопили неадеквата, що скакав по дахах машин у Києві

Водії схопили неадеквата, що скакав по дахах машин у Києві / скріншот з відео

У Києві на проспекті Перемоги ввечері в середу був помічений неадекватний хлопець, який бігав по дахах авто, які стояли в дорожньому заторі. Відповідне відео з'явилося на сторінці пабліку "Київ Оперативний" у соціальній мережі Facebook.

"Це що за черговий Тік-токер бігає по чужих машинах?",- написав автор повідомлення.

Згодом, як написали користувачі соцмережі, стало відомо, що молодика затримали водії та очевидці.

"Виявляється, що людину, яка стрибала по автомобілях, затримали небайдужі громадяни. Кажуть, що або психоз якийсь, або перебрав з наркотою. Так чи інакше, пошкоджено близько 10 автомобілів. Дострибався", - написали вони.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Троєщині в червні перехожі помітили чоловіка, який йшов у трусах. І в руках при цьому тримав пістолет.

За словами очевидців, напівголий чоловік зробив два постріли, один - в землю.