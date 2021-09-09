"Или псих, или под наркотой": водители схватили неадеквата, скакавшего по крышам машин в Киеве

Водители схватили неадеквата, скакавшего по крышам машин в Киеве / скриншот из видео

В Киеве на проспекте Победы вечером в среду был замечен неадекватный парень, который бегал по крышам авто, которые стояли в дорожном заторе. Соответствующее видео появилось на странице паблика "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Это что за очередной тик-токер бегает по чужим машинам?",- написал автор сообщения.

Впоследствии, как написали пользователи соцсети, стало известно, что молодого человека задержали водители и очевидцы.

"Оказывается, что человека, который прыгал по автомобилям, задержали неравнодушные граждане. Говорят, что либо психоз какой-то, либо перебрал с наркотой. Так или иначе, повреждено около 10 автомобилей. Допрыгался", ‒ написали они.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине в июне прохожие заметили мужчину, который шел в трусах. И в руках при этом держал пистолет.

По словам очевидцев, полуголый мужчина сделал два выстрела, один - в землю.