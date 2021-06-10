В Киеве полуголый мужчина бегал с пистолетом по улице и устроил стрельбу

В Киеве устроили стрельбу / pixabay

В Киеве, в четверг, 10 июня, прохожие заметили мужчину, который шел в трусах и в руках у него был пистолет.

Сообщается, что инцидент произошел на Троещине.

По словам очевидцев, полуголый мужчина сделал два выстрела, один - в землю.

Видео с мужчиной опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

"По Троещине гуляет полуголый мужчина с пистолетом. Авторы видео слышали два выстрела - второй в землю. Что происходит - непонятно", - говорится в сообщении.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

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